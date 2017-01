PESKOV: Putin i Tramp se sastaju za par meseci!

- To neće biti narednih nedelja, nadajmo se da će u najboljem slučaju sastanak biti održan narednih meseci - rekao je Peskov.



Prema njegovim rečima, Putin je nesumnjivo spreman za taj sastanak. Peskov je izrazio nadu u konstruktivni dijalog sa novom administracijom ali je upozorio da će razlike u stavovima Rusije i SAD nastaviti da postoje. On je istakao da bi bilo iluzorno očekivati da rusko-američki odnosi budu bez ikakvih nesuglasica.

- Uspešan razvoj bilateralnih odnosa zavisiće od naše sposobnosti da rešimo te razlike u dijalogu - istakao je on.



Peskov je ukazao na izazove koje postavljaju komplikovano pitanje kontrole nuklearnog naoružanja, složenost situacije u Siriji i druga pitanja.



Autor: AP