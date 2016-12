PUTIN O OBAMI I HILARI: Gubitnici traže koga da okrive i gledaju u tuđe dvorište

On je dodao da nije stvar u tome ko stoji iza hakerskih napada, već u tome što su hakeri pokazali ljudima istinu.

#Hackers that leaked #DNC emails revealed how the party manipulated public opinion in the US – #Putin https://t.co/fmWIWlmIZ1 #DNCleak pic.twitter.com/kEAI88Xmnu — Sputnik (@SputnikInt)

">December 23, 2016

"Najvažnije je šta je otkriveno. Nisu ljudi to izmislili - informacija je procurila. Hakeri su pokazali manipulaciju javnim mnjenjem demokratske partije, posle čega je rukovodilac nacionalnoig komiteta demokratske partije podneo ostavku. Znači otkrivena informacija je istinita. A istina je da je Demokratska partija manipulisala sistemom protiv Bernija Sandersa. I umesto da se izvine, potražili su na koga da svale krivicu", odgovorio je predsednik Rusije.

Što se tiče pitanja o nuklearnom oružju, Rusija nije narušila nikakve sporazume i obaveze.

#Putin: Conditions for new arms race created by US when they withdrew ABM treaty - WATCH LIVE https://t.co/aoBVqsVRPW pic.twitter.com/TMiuFwz5Ii — RT (@RT_com)

">December 23, 2016

"SAD su te koje su se povukle iz Sporazuma ABM, ne Rusija. Tako je, poboljšali smo svoje nuklearne kapacitete, možda su zato SAD toliko nervozne da poboljšaju svoje, Rusija je toga svesna. Ali i SAD i Britanija su to isto uradile - nadamo se da britanski narod, a i svetska javnost, to znaju", nastavio je on.

"Rusija ne provocira novu trku u naoružanju. Rusija se nikad neće pridružiti trci u naoružanju niti će trošiti na to novac koji nema", dodao je.

