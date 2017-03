RAZJARENI POLITIČAR SANDALOM UMLATIO STJUARDA: Nek se žali kome hoće, bio je arogantan i zaslužio je

WATCH | Video of Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad roughing up Air India staff

I još je rekao novinarima da ga je "udario sandalom 25 puta jer je bio arogantan".

Poslanik je pobesneo zato što na letu uopšte nije bilo biznis-klase, nego samo ekonomske.

"Ja nisam poslanik (vladajuće) BJP. Ja sam poslanik Šiv Sene i neću da tolerišem uvrede. Neka se zaposleni žali. Ja ću se žaliti predsedniku Parlamenta i drugim vlastima", "argumentovao" je Gaikvad svoje divljanje

Zbog sramotnog ispada "Er Indija" je Gaikvada prijavila policiji i zabranila mu da leti avionima te kompanije.

Napadnuti stjuard kazao je za Ejžan njuz internešenel da mu je nasilnik slomio naočare.

"Kad sam mu rekao da nije moguće ostvariti njegov zahtev, postao je nasilan i počeo da psuje. Neka Bog spase našu zemlju ako je ovo kultura i ponašanje naših poslanika", kazao je šokirani stjuard. Incident je odmah postao glavna vest u Indiji, pa se oglasio i ministar za civilno vazduhoplovstvo Ašok Ganapati Radžu.

"Nijedan građanin se neće ovako ponašati. Uvek ćemo osuditi fizički napad", kazao je ministar.

Inače, stranka Šiv Sena, kojoj pripada Ravindra Gaikvad, je u kolaciji s vladajućim BJP u indijskoj državi Maharaštri. Članovi Šiv Sene poznati su po propagiranju verske i etničke diskriminacije i često fizički napadaju svoje neistomišljenike.

Autor: BBC