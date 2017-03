REKA NA NOVOM ZELANDU DOBILA STATUS ŽIVOG BIĆA: Izborili se za priznanje, a onda ZAPLAKALI OD SREĆE!

Stotine plemenskih predstavnika je u sredu plakalo od sreće, nakon što je ozakonjena njihova molba da reka dobije status živog bića.

Glavni pregovarač Vanganui plemena, Džerard Albert, rekao je kako su ovu reku oduvek smatrali živim bićem.

Novi status Vanganui reke znači da će, ako je neko na neki način ošteti, za taj čin odgovarati kao da je oštetio samo pleme. Odsad su reka i pleme jednaki.

Dva čuvara će odsad biti odgovorna za čuvanje vanganui reke, jedan na izvoru, a jedan na ušću, javlja Gardijan.

Albert kaže kako sva maorska plemena smatraju sebe delom svemira, jednakima planinama, rekama i morima.

In a world first, the Whanganui river in New Zealand has been formally declared a living entity https://t.co/yTRd1p5PYb pic.twitter.com/MELPjAaSbj