REVOLUCIONARNO: Francuska otvorila prvi solarni put, a svu energiju koristiće za nešto izvanredno!

Sva energija prikupljena iz solarnih panela biće iskorišćena za napajanje javne rasvete u gradu u kome živi nešto više od 3.400 stanovnika.

France opens world’s first solar-paneled road — 30,000 sq ft of solar panels over 1-km stretch in Normandy https://t.co/olubJLvSkR #Wattaway pic.twitter.com/Xzi9k0ck5R — Yale Environment 360 (@YaleE360)

">December 22, 2016

Prvi solarni put je otvorila francuska ministarka ekologije, održivog razvoja i energije Segolen Rojal. Ministarka se nada kako će se ova tehnologija razviti u Francuskoj i u inostranstvu uprkos kritikama na visoku cenu i profitabilnost.

“Solar road” opens in French village - a first for the technology.https://t.co/gcViejgBCE pic.twitter.com/WXdTBnqep8 — Erik Solheim (@ErikSolheim)

">December 23, 2016

Za pokrivanje jednog kilometra puta, i to samo jedne traka, trebalo je gotovo 2.800 metara kvadratnih solarnih panela koji su koštali neverovatnih 5 miliona evra.

World’s first solar roadway opened in #France this month. The .6-mile stretch of road was built at a cost of $5.2 million. #HistoryNOW pic.twitter.com/YF1vHLdfPI — HistoryNow (@GetHistoryNow)

">December 27, 2016

Sigurno se pitate kako će solarni paneli izdržati pod malim i velikim vozilima. Solarne ploče su naime, prekrivene smolom na bazi silicijuma.

Ako sve prođe u redu u probnom periodu Francuska solarnim panelima planira da pokrije 1.000 kilometara auto-puta, a s vremenom, planira da pokrije sve puteve širom zemlje. Inače, Francuska ima više od milion kilometara puteva.

(Dnevnik.hr)

