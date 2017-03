SAD I RUSIJA KRENUĆE ZAJEDNO U NAJVEĆE OSVAJANJE IKADA: Na Zemlji protivnici, na Marsu saveznici

Put na Međunarodnu svemirsku stanicu nije moguć bez Rusa, a Rusi, opet, za let u "dublji svemir" koriste američke rakete "Atlas pet" sa ruskim motorom za prvu fazu.

Vodeći istraživač Instituta za svemirska istraživanja Ruske akademije nauka Nejtan Ajsmont ističe da su dostignuća SAD u oblasti istraživanja svemira velika, ali da Rusija i ostale zemlje ne zaostaju previše.

On misli da će Amerikanci neminovno uzeti u obzir rusko češće u ekspediciji na Mars. Ajsmont smatra da NASA i "Roskosmos" nisu konkurenti, već organizacije koje sarađuju.

On smatra da su nerealne prognoze o prelasku Amerikanaca samo na sopstvene motore i odbijanje saradnje sa Rusijom.

Ajsmont naglašava da postoji plan koji podržavaju i NASA i "Roskosmos", a to je let na Veneru. "Tako ambiciozan projekat biće lakše realizovati zajednički", kaže on, a prenosi "Sputnjik".

(Nezavisne)

