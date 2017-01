SAD NAPUŠTAJU UJEDINJENE NACIJE? Republikanci traže i da se UN isele iz Njujorka

US exit from #UN could become reality with fresh bill https://t.co/Nzdqe8kmTb

">January 24, 2017

Rezolucijom koju je predložio Majk Rodžers traži se potpuno povlačenje SAD iz UN, kao i da svetska organizacija premesti svoje sedište iz Njujorka.

Rodžers i drugi republikanci više puta su isticali da američki poreski obveznici ne treba da plaćaju organizaciju koja ne promoviše interese SAD. Rezolucija, koja je predložena 3. januara, prošla je ispod rada medija i javnosti, a u slučaju da bude usvojena biće potrebne dve godine za njeno sprovođenje.

The US Out of the UN, Let's Do It! Retweets https://t.co/6pefAPHt0F #tcot #MakeDCListen #WakeUpAmerica #Conservatives