SAMO DVOGLED I KALAŠNJIKOV: Priča o jemenskom snajperisti koji vodi džihad protiv Huta

Alijas "Ahmed", kao i mnogi Jemenci, uživao je u dugim šetnjama padinama planina iznad Gabal Habašija u zapadnom Jemenu. Često je pucao u konzerve, što ne čudi s obzirom da je Jemen druga zemlja sveta po broju vatrenog oružja po glavi stanovnika - kaže se da nema jemenske porodice bez Kalašnjikova, "čestog gosta venčanja i proslava"



Neretko su tokom praznika na tim istim planinama, meštani organizovali streljačka takmičenja, a Ahmed se od malih nogu pokazao kao odličan, ako ne i najbolji strelac u selu.



Kada je rat počeo 2015, ovaj trgovac bez ikakvog vojnog iskustva, odlučio je da se javi kao dobrovoljac. Njegov Kalašnjikov bio je jedan od boljih kojima je Ahmedova jedinica raspolagala, a i bio je prilagođen za adaptaciju u snajper.







"Pridružio sam se pokretu otpora kako bih oslobodio moju proivinciju od Huta, koji su došli iz Sade da šire šiitsko učenje u mojoj provinciji. Bio bih kukavica da se ne borim sa pobunjenicima. Borba protiv Huta je džihad i suniti moraju da se bore za svoju veru", priča Ahmed.



Kada se pridružio oružanim snagama, nije bilo dileme - postao je snajperista.





Ahmedov prvi susret sa bojnim poljem došao je posle samo par nedelja od kada se priključio jedinici. Na početku, bilo mu je teško da ubija, ali kada je naučio kako - sarađujući sa iskusnim snajperistom i ugledajući se na njega - Ahmed se usudio da puca."Prvi put sam oklevao, ali me je kolega ohrabrio da pucam. Uradio sam to i osetio sam se kao da radim nešto veliko za oslobođenje mog grada od agresora. Od tada, radim kao snajperista", prisća se Ahmed.Od tada, Ahmed se borio u mnogim selima i gradovima, ali najviše u slabo naseljenim ili napuštenim urbanim područjima Taiza, drugog najnaseljenijeg grada u Jemenu, gde je uloga snajperista apsolutno krucijalna za bilo kakav napredak."Prvo pronađemo skrivena mesta. Nekada su to kuće, nekada se krijemo iza stena, češće iza barikada. Nastojimo da stojimo iza boraca, tako da ako neprijatelj napreduje ka nama, možemo lako da se povučemo. To znači da smo bezbedniji od običnih boraca, manje su šanse da ćemo biti ubijeni.

Kalašnjikov, priznaje Ahmed, nije najbolje oružje kada se koristi kao snajper, ali s obzirom da je "na njemu odrastao", nije mu ni naročito teško."Nasledio sam ovu pušku od oca i koristio sam je od kada sam dete. Ona je najbolja za mene i mislim da ne bih ništa uradio sa drugom. Postoje američke puške sa vizirom, koje su najbolje, ali pokret otpora ih nema dovoljno za sve borce. Te puške idu novim snajperistima kako bi im bilo lakše", priča Ahmed.Umesto vizira, Ahmed se služi dvogledom kako bi uočio potencijalnu metu. Veći deo dana, snajperisti provode posmatrajući metu, pre nego što je eliminišu. Prosečna plata snajperista je 2000 jemenskih rijala, odnosno oko 8 dolara dnevno - isto koliko i ostale, obične borce.Polovinu svoje zarade, Ahmed ostavlja porodici.

"Ubijam Hute svojim Kalašnjikovim, koji košta više od 1.600 dolara. Nije mi preko potreban novac. Uključio sam se u borbu kako bi oslobodio svoju provinciju od agresora koji žele da prošire svoju šiitsku misao u Tiazu"Dakle, koliko je ljudi Ahmed ubio? Na to pitanje nije lako odgovorio. Zna za najmanje 10 Huta. Osim toga, nije siguran. "Ne mogu da navedem tačan broj, jer ponekad pucamo nasumično tokom napada", ispričao je Ahmed za Midl Ist Aj."Ponosan sam na svoj poziv snajperiste. Ne osećam se kao da sam počinio greh, nisam ubijao civile. Nekada novinari i fotografi prate oružane snage na terenu, a snajperisti ne mogu da znaju ko su novinari, a ko borci", objašnjava Ahmed.

