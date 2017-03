SAUDIJCI OPET PONIZILI ŽENE: Osnovali telo za podršku, ali su nešto ZABORAVILI

Ali kada se ta ultrakonzervativna zaljevska kraljevina, čiji zakoni su uveliko utemeljeni na islamskom šerijatu, htela da pohvaliti osnivanjem devojačkog veća u pokrajini al-Kasim, previdela je jednu stvar - devojke.

Fotografije objavljene u povodu prvog sastanka veća al-Kasima prikazuju 13 muškaraca i nijednu ženu. Žene su izgleda bile u drugoj sobi, povezane sa njima video vezom, navodi BBC.

This is not a joke. I repeat, not a joke.

The first meeting of the first "Girls Council" in Saudi Arabiahttps://t.co/mlc16KNW08 pic.twitter.com/TMgbcF7gc8