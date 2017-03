SLOVENCI IPAK PRODAJU MELANIJU: Nude je na grame!

Proizvodi koji nose ime Trampove supruge se kreću od kobasice do slatkiša. Prema reviji koja se bavi vinom Dekanet, slovenski preduzetnici u bilizini mesta gde je Melanija odrasla nude salamu napravljenu od retke vrste svinja, čokoladu, kreme za lepotu i specijalno vino - sve pod Melanijinim imenom.

Iako je prva dama SAD preduzela pravne mere kako se neno ime ne bi koristilo u komercijalne svrhe bez njenog odobrenja, upravnik lokalnog zamka Rok Petrančić smatra će Melanija prihvatiti ove proizvode.

