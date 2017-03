SMRT KRALJICE ISTOG MOMENTA POKREĆE TAJNI PLAN: Ovo je operacija za koju NIKO NA SVETU neće znati!

Odlučeno je koja će se šifra koristiti kako bi se raširila vest o smrti Elizabete Druge.

Kada je preminuo kralj Džordž Šesti, Elizabetin otac, koristila se šifra "Hajd park korner", kako operateri Bakingemske palate ne bi saznali vesti pre nego što treba. Šifra za smrt kraljice Elizabete Druge biće "Srušio se London Bridž".

Kako Gardijan izveštava, onog trenutka kad kraljica umre, njene sluge će probuditi premijera (ukoliko nije budan u tom trenutku) i saopštiće mu da je most srušen. Te reči značiće da je kraljica preminula i da treba pokrenuti operaciju "London bridž" - veoma organizovan tajni plan koji će kulminirati njenom sahranom.

Ministarstvo spoljnih poslova preuzima na sebe odgovornost da o kraljičinoj smrti obavesti 15 zemalja izvan Velike Britanije kojima kraljica vlada, a potom i 36 zemalja članica Komonvelta.

Potom vest stiže i do medija, tako što se kroz novinske agencije simultano objavljuje u svim globalnim medijima. To će biti svojevrsan presedan, s obzirom na to da je BBC uvek bio prvi koji je objavljivao vesti o smrti članova kraljevske porodice.

Istovremeno će sluga u crnini okačiti obaveštenje i na kapiji Bakingemske palate.

Ipak, čelnici Bakingemske palate još nisu dali nijedan komentar na ovo pisanje Gardijana.

