TAROT KARTE PREDVIĐAJU ŠTA NAS ČEKA U 2017! Ceo svet je bio upozoren još krajem prošle godine!

Kad se ljudi na samom svetskom vrhu, tj. oni koji drže ekonomiju sveta okrenu tarotu i to javno obzanjuju onda moramo znati da se sprema nešto veliko.

Reč je naime o uglednom časopisu "The Economist", najjačem svjetskom ekonomskom magazinu čija je publika zapravo svjetska elita i ekomonski stručnjaci širom sveta.

Svake godine ovaj magazin na naslovnici donese ‘proročka’ zbivanja koja su nam pripremili za narednu godinu. Tako je naslovnica Ekonimista u 2015. predvidela sve od terorističkog napada u Parizu do bombe u Severnoj Koreji. Tu su i brojevi 11.5 i 11. 3. Kada presložite cifre dobijete 3.11.15 što je datum napada u Parizu.

Na naslovnici 2016. godine takođe nalazi mnoštvo simbola koji su predvidjeli današnje stanje. Izbijanje slobode, u obliku transparenta Freedom u čemu je objedinjeno buđenje naroda Brexit i ostali pokreti koje nazivaju desničarskim.

Ono što je zanimljivo je činjenica da su među glavnim likovima na prošlogodišnjoj naslovnici bili istaknuti Hilari i Bil Klinton što nam govori samo da je očito sve bilo spremno za inauguraciju predsednice i bivšeg predsednika Amerike, što im se očito izjalovilo.

Ove godine kako ništa ne bi prepustili ‘slučaju’ ova elita poslužila se javno tarot kartama u kojima su prikazali šta nas čeka u 2017. godine.

S obzirom da je reč o uglednom ekonomskom magazinu ova naslovnica je i više nego zapanjujuća. Sami procenite što su nam sve pripremili.

Obratite pažnju na kartu The World kojom su na jasan način prikazali povezanost svijeta sa tri finansijska carstva Takođe obratite pažnju na prvu kartu - The Tower. Vide se dve grupe ljudi - jedni nose komunističku zastavu drugi raspeće-. Da li se ovo sugeriše na one koji su navodno doveli Trampa na vlast - Rusija i konzervativni Hrišćani.

