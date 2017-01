TUROBNA PROGNOZA: 2017. će biti najnestabilnija godina još od Drugog svetskog rata!

"U 2017. godini ulazimo u period geopolitičke recesije", stoji u godišnjoj prognozi njujorške kompanije, koja savetuje investitore o političkim rizicima.

Internacionalni rat ili "slom glavnih institucija centralne vlasti" nisu neizbežni, mada je "takav ishod u ovom trenutku zamisliv", prenosi "Blumberg".

Dokument upozorava na niz pretnji stabilnosti u 2017, počev od izbora u Nemačkoj, Francuskoj i Holandiji, preko planiranog izlaska Britanije iz EU, do izbegličke krize, dok predsednik "Jurejža Grup" Jan Bremer tvrdi da bi SAD mogle da ojačaju.

"U 2017. nas očekuju možda najgore geopolitičke prilike u poslednjih nekoliko decenija, ali će investicije na američka tržišta nastaviti da rastu, a sa njima će jačati i američki dolar", izjavio je Bremer u intervjuu za TV Blumberg.

Pošto su građani SAD izabrali Donalda Trampa za novog predsednika države, globalna ekonomija više neće moći da računa na Ameriku kada su u pitanju zaštitni mehanizmi, navodi "Jurejža", koja savetuje investitore o političkim rizicima.

