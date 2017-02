ŠPANCI NA ULICAMA, TRAŽE OD DRŽAVE DA PRIMI VIŠE IZBEGLICA: Dosta izgovora, prihvatite ih odmah!

Španija je do sada prihvatila 1.100 izbeglica, od 17.000 koliko su se vlasti u Madridu obavezale da će prihvatiti.

Demonstranti su na protestnoj šetnji nosili transparente na kojima je pisalo "Dosta izgovora" i "Prihvatite ih odmah".

">18. фебруар 2017.

Vlada u Španiji se u septembru 2015. obavezala da će, u roku od dve godine prihvatiti 17.337 izbeglica, 15.888 iz izbegličkih kampova u Italiji i 1.449 iz kampova u Grčkoj i Libiji.

Grupa od 66 izbeglica, 65 Sirijaca i jedan Iračanin, koji su u utorak došli u Madrid otvorili su pitanja o ukupnom broju izbeglice koje je Španija prihvatila.



Thousands of people demonstrating now in #Barcelona because #Catalonia wants to #welcome #refugees#volemacollir

pic.twitter.com/WarxTr6I5X