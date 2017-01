(FOTO) SPECIJALNA ČESTITKA IZ RUSIJE: Iskovali zlatnike i srebrnjake sa Trampovim likom!

Popularnost je dovoljno velika da je jedna firma odlučila da napravi počasnu kovanicu. Kompanija Art-Grani napravila je zlatne i srebrene verzije kovanice u vrednosti od 10.000 dolara.

"Mislimo da je naša misija u metalu ovekovječiti istorijske događaje, ne samo u Rusiji, nego i u svetu", rečeno je iz kompanije američkoj televiziji Si-En-En.

Jedna strana novčića posvećena je liku, odnosno profilu Trampovog lika, dok se na drugoj strani nalazi Kip slobode uz frazu "In Trump we trust", umesto "In God we trust".

Kompanija će proizvesti 45 verzija ove kovanice, 25 će biti načinjeno od srebra, pet od zlata i 15 od legure srebra i zlata.

Art-Grani je pre kovanice Trumpa kreirala kovanicu posvećenu Vladimiru Putinu.

