STIŽU REAKCIJE NA ZABRANU ULASKA MUSLIMANA U AMERIKU: Advokati podneli tužbu

Advokati su saopštili da je izvestan broj ljudi već nezakonito priveden u vezi sa uredbom koju je Tramp juče potpisao, prenosi Rojters.

TRAMPOVA CRNA LISTA: Stanovnici ovih 7 zemalja više NE SMEJU da uđu u Ameriku!

Advokati su tužbu podneli federalnom sudu u Bruklinu, u Njujorku, u ime dvojice Iračana koji su imali vize za ulazak u SAD, ali su u petak uveče privedeni na njujorškom aerodromu "Džon F. Kenedi".

Iračani su privedeni nekoliko sati nakon što je Trampovom izvršnom uredbom na četiri meseca obustavljen priliv izbeglica u SAD i privremeno je zabranjeno putnicima iz šest zemalja sa muslimanskom većinom da uđu u SAD, a iz Sirije - na neodređeno vreme.

U tužbi se od sudije traži da naloži oslobađanje dvojice Iračana i da blokira Trampovu uredbu u ime ljudi koji imaju važeća dokumenta, ali se nalaze u sličnoj nezavidnoj situaciji na raznim aerodromima u SAD.

Jedan od privedenih Iračana je nekada radio za američku vojsku, a drugi je surpug žene koja je radila za američku bezbednosnu kompaniju, navodi se u tužbi.

"Njihovo nezakonito privođenje je deo raširenog modela koji se primenjuje na mnoge izbeglice i pristižuće strance koji se privode nakon što je 27. januara potpisana izvršna uredba", napisali su advokati.

Not Muslim refugees; US Lawyers for Iraqis Sue to Block Trump Immigration Order https://t.co/XIpvFg555X