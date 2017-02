SUDAR PUTNIČKIH VOZOVA U PRETORIJI: Više od 100 povređenih, 20 osoba u kritičnom stanju!

Većina putnika zadobila je lakše povrede, javlja afrička novinska agencija pozivajući se na radnike hitne pomoći.

Nesreća se desila u oblasti Roslin u Pretoriji.

"@POWER987News: #TrainCrash The trains collided on the same track at the Lynn Rose station. pic.twitter.com/fwKZVxsifA" You mean Rosslyn?