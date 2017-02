SVE MOGUĆE PRIRODNE KATASTROFE POGODILE IRAN: Oluje, poplave, peščane mećave, panika vlada zemljom!

Jednog 40-godišnjaka je odnela bujica dok je pokušavao da snimi "selfi", a drugi se udavio u poplavi u provinciji Bušer. Nekoliko ljudi je izgubilo život u lavinama na severu u poslednje dve nedelje, javljaju tamošnji mediji.

U polovini od 31 iranske provincije škole su zatvorene zbog snega na severu, a zbog poplava ili peščane oluje na jugu.

Sneg je na nekim mestima na severu dostigao visinu od dva metra. Stotine sela su odsečene u više provincija, posebno u severnoj provinciji Kurdistan, istočnoj Azerbejdžan i severnoj Gilan.

#IRGC_Terrorist's misslies can hit Israel, but the regime of #Iran is pinned by snowfall, dust storm and flood. pic.twitter.com/1OIFg4Demf