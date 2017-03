SVEŠTENIK KRAO NOVAC OD SAHRANA PA TROŠIO NA PIĆE: Spiskao preko 100.000 funti a onda su ga otkrili

Kada je broj sahrana skočio, sveštenik Rev Majkl Fraj je "zaboravio" da prijavi svojoj eparhiji dodatni novac koji je primao od pogrebnika.

Naime, Fraj je u novembru 2013. godine tvrdio da obavlja 15 do 18 sahrane godišnje, a kasnije je potpisao da ih je bilo 27 mada nije imao potpisane papire za njih. Na kraju se ispostavilo da ih je, zapravo, bilo oko 49 godišnje.

Former vicar Rev Michael Fry who stole more than £100,000 from @LivDiocese has been given a 20 month suspended sentence pic.twitter.com/tZc2sENKMi