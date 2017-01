TALAČKA KRIZA U ALABAMI ZAVRŠENA: Policija uhapsila naoružanog napadača!

Obučeni pregovarači su stigli na lice mesta pošto se napadač zabarikadirao u zgradi koja se nalazi nedaleko od pravnog fakulteta, navodi WBRC.

Local law enforcement and UAPD have responded to a robbery/hostage situation at the Alabama Credit Union located at 220 Bryant Dr. (1 of 2) — The Univ. of Alabama (@UofAlabama)

January 10, 2017

Univerzitet je poslao upozorenje čitavom kampusu da se drže podalje.

#BREAKING: New pictures coming in from the scene of hostage situation at Alabama Credit Union in Tuscaloosa. pic.twitter.com/tw4a20QxpF — WBRC FOX6 News (@WBRCnews)

Holdup and reported hostage situation underway at Tuscaloosa credit union near campus https://t.co/JbiT4ZzFSG — AllProSportsLine (@APSportsLine)

">January 10, 2017">January 10, 2017

Naoružani napadač je u banku upao pre nego što je otvorena za javnost, a na licu mesta bila je i teško naoružana policija sa taktičkom opremom, dok je iznad kampusa kružio helikopter.

Kako javlja poručnica Tina Ričardson, policija je uhapsila osumnjičenog i odvela ga na ispitivanje.

