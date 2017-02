REGION POTRESAO TEKST NEMAČKOG NOVINARA: Evo zašto je Balkan najkrhkije mesto Evrope!

Na samom početku teksta "Balkan je najkrhije mesto Evrope" vraća se na 1878. godinu, kada je održana Berlinska konferencija, čiji je rezultat bila aneksija BiH od Austro-Ugarske monarhije.

On podseća na tadašnje reči prvog kancelara Nemačke Ota fon Bizmarka, koji je rekao da mu je Balkan važan koliko i "zdrava kost jednog grenadira", odnosno da mu je nebitan.

Međutim, Ladurner smatra da bi Balkan hitno trebao da se nađe na dnevnom redu EU, i to u samom vrhu. On ističe da je uticaj Rusije i Turske sve jači na zemlje zapadnog Balkana, da se sve glasnije govori o ratu, koji je već jednom razorio ovaj deo sveta. U tom smislu EU bi trebala konačno ovaj deo kontinenta da stavi "pod svoju šapu".

U razgovoru za Avaz.ba Ladurner je na pitanje veruje li da bi moglo da dođe do rata na Balkanu, odgovorio odrično.

"Ne verujem da bi moglo da dođe do novog rata, ali vidimo da se o tome govori, da nacionalističke snage postaju sve glasnije i sve jače u pojedinim delovima Balkana. Ljudi su jednostavno umorni i onda se okreću na drugu stranu", kaže Ladurner.

Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan, Foto Fonet/AP

Druga strana su Rusija i Turska. On kaže da zbog inertnosti Evrope narod koji živi na Balkanu sve manje veruje u ideju EU te da zbog toga raste uticaj stranih sila.

"Pod stranim silama mislim na Rusiju i Tursku. Taj uticaj bi mogao da bude opasan, ali ne u smislu da će doći do rata. Evropa mora bolje, jasnije i glasnije da deluje i kaže da je Balkan evropski, jer pripada centralnom delu kontinenta" ističe ovaj ugledni novinar.

"Evropski političari moraju da obrate više pažnje na narod koji tu živi, a ne na korumpirane političke elite, koje to ne zaslužuju" nastavlja Ladurner.

Na pitanje šta građani država Balkana mogu da učine da bi se približili EU, s obzirom na to da taj proces kada su BiH i Srbija ide sporije, Ladurner odgovara:

"Nisam ja neko ko vama treba da dijem lekcije šta trebate da radite. Problem predstavljaju vaše političke elite i to možete samo vi da promenite", zaključuje Ladurner.

(avaz.ba)

