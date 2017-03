TEREZA MEJ: Napadač bio pod istragom MI5 i rođen je u Britaniji!

"Cela zemlja želi da zna ko je odgovoran za ovu svirepost. Sprovodi se kompletna antiteroristička istraga kako bi se utvrdilo sve što je povezano sa napadom, uključujući pripremu i motivaciju, ali i da li postoje saradnici koji su povezani sa organizovanjem napada", izjavila je premijerka i dodala da je ubijeni terorista rođen u Velikoj Britaniji.

"We are not afraid": Theresa May says in the Commons, making statement on the #London terror attack #Westminster pic.twitter.com/r2DGNsXDx7 — Sky News (@SkyNews)

">23. март 2017.

Petoro ljudi je poginulo, dok je više njih povređeno kada se još uvek nepoznati terorista najpre zaleteo automobilom na Vestminsterskom mostu, a onda izveo napad ispred britanskog parlamenta.

"We are not afraid": Theresa May says in the Commons, making statement on the #London terror attack #Westminster pic.twitter.com/r2DGNsXDx7 — Sky News (@SkyNews)

">23. март 2017.

Mej je istakla da je napadač bio inspirisan islamskom ideologijom, kao i da se ranije nalazio pod istragom britanske kontraobaveštajne agencije (MI5) zbog ekstremnog nasilja.

"The police heroically did their job" says Theresa May, saying the attacker "did not succeed" #London #Westminster pic.twitter.com/E0F8rzoE0W — Sky News (@SkyNews)

">23. март 2017.

(EPK)

http://chats.viber.com/kurir