TRAGEDIJA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA! Trudnu manekenku (19) PREGAZIO voz dok je pozirala na šinama

Frendzaniju je zgazio voz, a da stvar bude još tragičnija, nesrećna devojka bila je trudna.

Aspiring Young And Pregnant 19-Year Old Model Fredzania Thompson Killed By A Train During… https://t.co/dh88D5dUz1 pic.twitter.com/w37X8gWqpf

">March 16, 2017

Hakami Stivenson, majka nesrećne devojke kaže da je njena ćerka, odlučila da pauzira svoje školovanje da bi se posvetila karijeri modela.

Praying for her family and friends



Teen model, Fredzania Thompson killed by train during photo shoot on tracks pic.twitter.com/9yjL3iziny