Tramp: Evropa će se raspasti! NATO je suvišan i zastareo

NJUJORK - Evropska unija će se raspasti, a sankcije Rusiji će biti ukinute, poručio je Donald Tramp, novoizabrani američki predsednik.



Prvim intervjuom za strane medije posle izbora uzburkao je Stari kontinent, a njegove reči berlinski mediji ocenili su kao „šamar Nemačkoj“.



Priliv izbeglica



- Nemačka kancelarka Angela Merkel je najvažniji evropski lider, ali je napravila katastrofalnu grešku prihvativši više od milion izbeglica. Pustiti sve te ilegalce u zemlju bila je velika greška - rekao je Tramp za britanski Tajms i nemački Bild.



Ta politika je, dodaje, dovela do izlaska Britanije iz EU.

- Da nisu bili prisiljeni da prime sve te izbeglice, ne bi ni došlo do bregzita. Ljudi i zemlje žele svoj identitet. Britanija je želela sopstveni identitet. Ali izlazak iz EU će se na kraju pokazati kao veličanstvena stvar. Pogledajte EU - to je Nemačka. U osnovi EU je sredstvo za postizanje nemačkog cilja. Zbog toga je bilo pametno što je Britanija istupila, a verujem da će i druge zemlje EU slediti njen primer. Za SAD ne igra ulogu to da li je EU jedinstvena ili podeljena. Unija je delimično i osnovana kako bi potukla SAD u trgovini, zar ne? - rekao je on.



Tramp je kritikovao NATO kao zastarelu i suvišnu alijansu, a najavio je bolje odnose s Moskvom:

- Oni su uveli sankcije Rusiji. Hajde da vidimo da li možemo da napravimo neke dobre sporazume s Rusijom. Prvo, mislim da nuklearno oružje treba znatno smanjiti.

Kremlj podržao

DA, NATO JE PROŠLOST



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se Kremlj slaže s Donaldom Trampom.

- NATO je zaista ostatak prošlosti i mi se slažemo s tim. Mi već dugo iznosimo svoje stavove o toj organizaciji. Imajući u vidu da je fokusiran na konfrontaciju a celokupna struktura je posvećena idealima sukoba, onda, naravno, teško se može nazvati modernom strukturom koja je posvećena idejama stabilnosti, održivog razvoja i bezbednosti - rekao je on.

Nemačka kancelarka Angela Merkel odgovorila je na Trampove komentare.- Sudbina Evrope je u našim rukama - rekla je ona i naglasila da će sarađivati s Trampom, kao i da su joj njegovi stavovi poznati.

Autor: Foto: Profimedia,Reuters