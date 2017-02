TRAMP: Ljudi pristižu u gomilama, ako se nešto desi – krivite sudiju!

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na Tviteru da je Ministarstvu za unutrašnju bezbednost naredio da proverava ljude koji ulaze u SAD "veoma pažljivo", napisavši to velikim slovima.

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">February 5, 2017

"Dao sam instrukcije Ministarstvu za unutrašnju bezbednost da proverava ljude koji ulaze u našu zemlju veoma pažljivo. Sudovi čine posao veoma teškim!", napisao je Tramp na ovoj društvenoj mreži.

Tramp je tu verovatno mislio na današnju odluku Apelacionog suda koji je odbacio zahtev Trampove administracije da hitno bude ponovo stavljena na snagu njegova uredba o zabrani ulaska u SAD za izbeglice i državljane sedam pretežno muslimanskih zemlja.

Tramp je na Tviteru imao i poruku u vezi sa federalnim sudijom za područje Sijetla Džejmsom Robartom, koji je u petak stopirao primenu te izvršne uredbe i kojeg je novi šef Bele kuće juče nazvao "takozvanim sudijom".

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">February 5, 2017

"Jednostavno ne možete da verujete da bi sudija mogao da dovede našu zemlju u takvu opasnost. Ukoliko se nešto desi, krivite njega i sudski sistem. Ljudi pristižu u gomilama. Loše!", napisao je Tramp u jednom od tri tvita koja su se očigledno odnosila na Robarta.

Tramp je sudiju optužio i da je SAD otvorio "potencijalnim teroristima" i "mnogim veoma lošim i opasnim ljudima", koji su po Trampu zbog toga "veoma srećni".

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">February 5, 2017

Potpredsednik SAD Majk Pens branio je danas to što je predsednik SAD Donald Tramp "takozvanim sudijom" nazvao Džejmsa Robarta, federalnog sudiju za područje Sijetla koji je u petak stopirao primenu Trampove izvršne uredbe o privremenoj zabrani ulaska u SAD državljana sedam zemalja sa muslimanskom većinom.

"Predsednik SAD ima sva prava da kritikuje ostale dve grane vlasti", rekao je Pens u gostovanju na En-Bi-Siju.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug