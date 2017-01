TRAMP PORUČIO EVROPI: Za neke evropske zemlje vizni režim će biti STROŽIJI, a NATO je ZASTAREO!

">January 16, 2017

"NATO ima problema. Ta alijansa je zastarela jer je pre svega kreirana pre mnogo, mnogo godina.. Trebalo bi da štitimo te zemlje, ali mnoge od njih ne plaćaju šta bi trebalo. To je veoma nepošteno prema SAD", kazao je Tramp.

Za Tajms, koji se pohvalio da je prvi britanski medij za koji je Tramp dao intervju otkako je izabran za predsednika SAD, rekao je da je nemačka kancelarka Angela Merkel napravila "katastrofalnu grešku" sa politikom otvorenih vrata prema izbeglicama.

Trump says NATO is obsolete but still 'very important to me' https://t.co/JzMwngsRIU via @Reuters