TRAMP RUŠI EU: Preko Britanaca udara na Nemce!

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp odbio je juče da komentariše optužbe koje je na njegov račun uputio predsednik Evropskog saveta Donald Tusk, ali su iz njegovog kabineta stigle najave da diplomatski rat sa Evropskom unijom polako prerasta u pravi trgovinski obračun.



Najave da Bela kuća ne želi bilo kakve trgovinske sporazume sa EU, već isključivo bilateralne ugovore sa pojedinačnim zemljama, izazvale su pravu paniku u Briselu, gde smatraju da je Trampov cilj razbijanje Unije, i to uz pomoć Velike Britanije kao trojanskog konja.



Antievropski svet



- Prvi put u istoriji multipolarni svet postao je otvoreno antievropski. Promene u Vašingtonu stavljaju EU u tešku situaciju - poručio je Tusk prekjuče i izjednačio Trampa sa džihadistima Islamske države.



Tramp, koji je poznat po brzim odgovorima na bilo kakav napad, nije se oglašavao.

- SAD ostaju posvećene evropskim partnerima i želimo jake veze sa našim prijateljima i saveznicima u Evropi, ali i van nje - jedino je što je Bela kuća odgovorila.



Međutim, to ćutanje je izazvalo još veći strah, a nemačka ministarka ekonomije Brigite Cipriz rekla je da stižu zabrinjavajući signali o trgovini.

- Moramo da razgovaramo. Ona vrsta izolacije kakvu izgleda želi Tramp naškodila bi svima, uključujući i američku privredu. Oko 60 procenata nemačkog izvoza odlazi u Evropu, a 10 procenata u Ameriku - rekla je ministarka ekonomije Nemačke.

Strah od sebe



Lider Partije evropskih socijalista (PES) Đani Pitela poručio je da Evropa ima razloga za strah.

- Tramp pokazuje da želi izolaciju SAD, ali i uništenje Evropske unije. EU je najuspešniji primer tranzicione demokratije i on želi da iskoristi Britaniju kao trojanskog konja za razaranje EU - rekao je on.



Analitičar i publicista Luk Rive kaže da su tvrdnje Donalda Tuska najbolji pokazatelj panike među čelnicima EU.



- Evropa se raspada, to je činjenica, ali ne zbog Trampa ili IS, već zato što Evropljani više ne veruju u nju. Jednostavno, ne rade dobro ni u Parlamentu, ni u Savetu, ni u Evropskoj komisiji. Evro će pući pre kraja godine i smešno je za to kriviti Trampa. Evropljani su najviše oporezovani ljudi na svetu i to ih frustrira. Angela Merkel za to krivi Trampa. Međutim, Evropljani, pa i Nemci, sve više za trenutnu situaciju u Evropi krive upravo Merkelovu. Niko u političkoj eliti ne preuzima odgovornost, samo umeju da krive populiste i Trampa - rekao je on za RT.



Nova realnost



Belgijski pravnik i lider Narodne partije Mišel Modrikamen kaže da su Tuskove tvrdnje apsurdne.

- Tramp je za prvih deset dana vlasti okrenuo naglavačke sve što EU radi poslednjih deset godina i birokrate u Briselu ne znaju kako da se suoče sa tom novom realnošću. EU nema problema sa Trampom, već sa samom Evropom - kaže on.

Analiza poruka Briselu

EVROPO, CRKNI!



Američki magazin Politiko već je analizirao Trampovo ponašanje prema Starom kontinentu i, kako tvrde, novi šef Bele kuće je Briselu poslao poruku: „Evropo, crkni!“

- Ako će Trampove reči o EU i NATO biti vodilja američke spoljne politike, onda je jasno da Zapad očekuju velike promene kakve nisu viđene još od Drugog svetskog rata - pišu oni.

TRAMPOV STAV



EU je sredstvo za postizanje nemačkog cilja. Zbog toga je bilo pametno što je Britanija istupila iz EU, i druge zemlje će je slediti. Unija je osnovana kako bi potukla SAD u trgovini, zar ne? Meni je svejedno da li je podeljena ili ujedinjena

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Reuters