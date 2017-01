TRAMPOV TVIT ZATRESAO VAŠINGTON: Budale su oni koji su protiv dobrih odnosa s Rusijom

"Dobri odnosi sa Rusijom su dobra, a ne loša stvar. Samo glupi ljudi ili budale misle da je to loše", napisao je Tramp na Tviteru.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">January 7, 2017

Tramp je ovim povodom objavio više tvitova, u kojima je istakao da će sarađivati sa Rusijom kako bi se rešili "neki od mnogih gorućih problema i pitanja sa kojima se svet suočava", prenosi BBC.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">January 7, 2017

"Ionako je dovoljno problema u svetu", naveo je Tramp i obećao da će, kada on preuzme funkciju predsednika, Rusija poštovati SAD "mnogo više nego sad".

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">January 7, 2017

