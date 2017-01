(UŽIVO) PRVA TRAMPOVA KONFERENCIJA NAKON POBEDE: Nadam se da ću se dobro slagati s Putinom

U njegovom prvom pojavljivanju pred novinarima, nakon proglašenja pobede 8. novembra, Tramp će najverovatnije odgovarati na pitanja o namerama da poboljša odnose SAD sa Rusijom.

Mystery folders just appeared right next to @realDonaldTrump 's podium Press conference about to start pic.twitter.com/Zy579qgwGA — Cecilia Vega (@CeciliaVega)

">January 11, 2017

17:57 - Imamo velike gubitke u trgovini sa Kinom, Japanom, Meksikom... ali imamo i odličan tim u koji verujem.

17:50 - Menadžment kompanije ću prepustiti sinovima Donu i Eriku

17:49 - Nisam imao nikakve dogovore sa Rusijom. Nemam dugovanja, projekte, pozajmice...

17:46 - Nadam se da ću se dobro slagati s Putinom a Rusija može da nam pomogne u borbi protiv Islamske države.

17:40 - Jedini sam koji bi mogao da vodi kompaniju i državu u isto vreme ali neću.

17:36 - Obamina administracija je stvorila Islamsku državu.

17:35 - "Ako me Putin voli, to smatram prednošću, a ne obavezom", rekao je Tramp.

"A thing like that should've never been written..." Trump says of dossier. Says he has "great respect" for press pic.twitter.com/8kIqFcUCEU — Laura Figueroa (@Laura_Figueroa)

">January 11, 2017

17:32 - Tramp je rekao da veruje da Rusija jeste hakovala SAD, ali da to nisu radili samo oni već mnoge druge zemlje i ljudi. On je obratio pažnju i na dokumenata koji su skoro objavljena i kojima je oblaćen, rekavši da su sramotne, neistinita i plasirana zahvaljujući njegovim protivnicima.

"Putin i Rusija objavili su saopštenje da su u pitanju lažne informacije i poštujem što je to uradio. Hakovanje jeste loše, ali pogledajte šta smo sve naučili. Hilari Klinton je saznala pitanja pre debate i nije to prijavila. Možete li da zamislite da se to meni dogodilo?", upitao je Tramp.

17:29 - Tramp rekao da izrada aviona F-35 kasni što stvara troškove od nekoliko milijardi dolara

17:25 - Pojavio se i sam Donald Tramp koji se zahvalio članovima novinarskih organizacija i onima koji su nedavno osudili lažne vesti o njemu, kao i izveštajima američkih obaveštajaca o navodnom hakovanju američkih izbora od strane Rusa.

Le noyau dur : Donald #Trump son gendre et sa fille Ivanka à la Trump Tower pour la Conférence de #presse pic.twitter.com/bfdHsol8Ug — Ulysse Paris (@ulyssepariser)

">January 11, 2017

17:17 - Okupljenim novinarima najpre se obratio novi potpredsednik SAD Majk Pens

"Počastvovan sam što ću obavljati funkciju potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država i što ću stajati rame uz rame sa predsednikom koji će ponovo učiniti Ameriku velikom", rekao je Pens i zaradio aplauz prisutnih.

