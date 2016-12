(UZNEMIRUJUĆE) MRTAV DŽIHADISTA KOJI JE ĆERKICU POSLAO U SAMOUBILAČKI NAPAD: Potvrđeno na mrežama

Slike mrtvog čoveka za kog se veruje da je džihadista poznat kao Abu Nimr pojavile su se na društvenim mrežama.



Ranije ovog meseca, objavljen je video u kom se vidi kako se žena za koju se veruje da je majka poginule devojčice oprašta od nje upravo u društvu ovog džihadiste, za kog se veruje da joj je otac.

Abu Nimr who sent daughter on suicide mission last week in #Damascus, involved in murder of actor Mohamad Rafea, dead pic.twitter.com/ZJX4MlyQdm