(UZNEMIRUJUĆI VIDEO 18+) ČUDO GA SPASLO: Bacio se pod voz, i on ga zaobišao!

Kamere su zabeležile trenutak kada se mladić u tirkiznom duksu baca pod voz koji nailazi u nameri da izvrši samoubistvo i leže na šine.

Mada iz jednog ugla izgleda kao da ga je voz presekao, mladić je ustao i otrčao svojim putem. Dok se Hitna pomoć pojavila, nije mu bilo ni traga ni glasa.

Footage shows moment that a man is 'sliced in half' as a train runs over him - and then he miraculously gets up... https://t.co/UWV2RTEELr