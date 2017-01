(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) RODITELJI OČAJNI: Zbog bolesnog internet izazova deca sebi nanose ŽIVE RANE!

Internet i društvene mreže preplavljeni su fotografijama na kojima se vide oštećena koža i tkivo, kao i plikovi i izumiranje tkiva.

U ovom izazovu deca stavljaju na svoju kožu so i led, čime izazivaju reakciju slučnu promrzlinama.

The salt and ice challenge is stupid and dangerous, don’t do it https://t.co/2F6LVJGYRP