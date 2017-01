(VIDEO +18) GOLIM GRUDIMA NA TRAMPA: Pripadnica Femena napravila incident u muzeju voštanih figura

Rojtersovi novinari sa lica mesta izveštavaju kako je žena obnaženih grudi uklonila bezbednosne trake i stavila ruku na preponu figure, uzvikujući "zgrabi patrijarhalnu čast za j...", prenosi Rojters.

Muzejsko osoblje je nekoliko minuta pokušavalo da savlada tu ženu, dok je na kraju nisu sproveli kroz zadnja vrata.

Grupa Femen preuzela je odgovornost za taj protestni čin putem Tvitera.

Una feminista irrumpe en la inauguración de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid al grito de "Grab them by the balls" pic.twitter.com/ra77Rujf6T