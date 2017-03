(VIDEO) AMERIKA U ŠOKU, ANALITIČARI U PANICI: Najopasnija nuklearna podmornica stiže za 3 dana!

Reč je o drugoj podmornici iz klase "jasen", ali znatno naprednijoj i poboljšanoj u odnosu na prvu podmornicu iz klase "K-560 severodvinsk".

March 18, 2017

"Očekujemo da "kazan" bude na vodi 30. marta", rekao je Izvor iz ruskog Ministarstva obrane. Nakon što bude na vodi, podmornica će ostatak godine prolaziti kroz niz testiranja, a očekuje se da u rusku mornaricu bude uvedena 2018. godine. Reč je o najmoćnijoj i naboje opremčljenoj jurišnoj podmornici s kojom se američka mornarica dosad srela", rekao je za National Interest Majkl Kofman iz Centra za analizu mogućnosti ruske mornarice.

Ono što "kazan" čini toliko boljim je činjenica da da je ugrađena modernija tehnologija, ispravljene su i slabija rešenja na prethodnoj podmornici.

"Projekt 885M (inicijalna oznaka za "kazan") je zapravo prvo plovilo iz klase. Zamišljen je kao znatno poboljšanje u donosu na prethodnu podmornicu i bazira se na dugom razvoju, konstrukciji i testiranju originalnog 885 projekta (inicijalna oznaka za "severodvinsk"). Pritom imajte na umu da je "Severodvinsk" zapravo prva višenamenska ruska podmornica. Reč je o podmornici koja ima mogućnost delovanja protiv drugih podmornica, brodova, ali i meta na zemlji", kaže Kofman.

"Među njenim zanimljivijim delovima su Irtiš-amfora sonarni sistem i osam vertikalnih lansirnih stanica koje mogu da nose krstareće projektile kalibra 32 (SS-N-27/30 sizler) ili Oniks (SS-N-26 strobile). Ovo oružje protiv brodova i za napad na zemlji bila su značajna u kontekstu delovanja ruskih brodova i podmornica u Siriji 2016. godine", opisuje Kofman podmrnicu.

Ona je inače duga 120 metara, a testirana je na dubinama do 600 metara (prva iz klase). Smatra se da uronjena može da dostigne brzinu od 35 čvorova, a posada broji 90 ludi.

"Kazan" odstupa od dosadašnjih dizajnerskih rešenja kao sovjetskih tako i ruskih, baš zbog toga što je reč o višenamenskoj podmornici, u konceptu sličnoj svojim američkim pandanima iz klase "Virdžina" i "sivolf". Rusi planiraju da izgrade ukupno sedam podmornica iz klase "jasen", a trenutno u brodogradilištu Sevmaš, u gradu Severodvinsk, traje konstrukcija "Novosibirsk", "Krasnojarsk", "Arkangelsk" i "Perm".

