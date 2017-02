(VIDEO) AMERIKANCI JOŠ U ŠOKU: Videli su jak bljesak, a onda je odjeknula eksplozija!

Jarki bljesak su pored građana Ilinoisa videli i građani okolnih država — Indijane i Viskonsina. ​

Footage of the meteor from earlier (Credit: Marcella Canfora). #Wisconsin #Meteor pic.twitter.com/JaCAE0JeQn

">February 6, 2017

Pretpostavlja se da je reč o meteor, koji je po svemu sudeći sagoreo u atmosferi.

WOW! Fireball seen early this morning from Madison, Wisconsin. Video via @UWCIMSS #Meteor #Fireball #Space pic.twitter.com/hwaD5lalO6