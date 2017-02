(VIDEO) APOKALIPSA U KALIFORNIJI: Najviša brana puca, desetine hiljada ljudi beže pred potopom!

Šerif oktruga naredio je hitnu evakuaciju putem društvenih mreža, upozoravajući i naglasivši više puta da se ne radi o vežbi i da je suituacijua krajnje ozbiljna... Najmanje 188.000 ljudi je već evakuisano iz ovog područja.

At least 188,000 people evacuated from Northern California counties after damage to a spillway at the Oroville Dam. https://t.co/S3KBKsc4a6 pic.twitter.com/JT7xKP9VP4 — CNN Breaking News (@cnnbrk)

">February 13, 2017

Stanovništvo nizvodno od najviše brane u SAD u blizini grada Orovil u panici je kreulo da napušta svoje domove, a na putevima su se stvorile kolone automobila.

This is what Marysville looks like right now as people try to evacuate #Orovilledam pic.twitter.com/3k7jR5ByCV — Tom Miller (@KCRAMiller)

">February 13, 2017

Naime šerif te oblasti naredio je hitna evakuacija posle upozorenja vlasti da brana može da popustiti zbog ogromne pukotoine koja s epojavila pre nekoliko dana i koja s eubrzano širi. Rupa seotvorila od velikog pritiska posle obilnih kiša.

'THIS IS NOT A DRILL': Residents in areas of Oroville, Calif. ordered to evacuate as dam is predicted to failpic.twitter.com/b49uOFvDDt — Breaking911 Nature (@B911Nature)

">February 13, 2017

"Naređena je hitna evakuacija područja nizvodno od brane", objavio je šerif okruga putem društvenih mreža, naglasivši više puta da nije reč o vežbi. Kalifornijski Zavod za vodne resurse objavio je u nedelju popodne da se očekuje da brana popustiti u sledećih nekoliko sati.

Day 4 - You can't see the spillway, water is raging off the side and racing toward the river #OrovilleDam @GoodDaySac @CBSSacramento pic.twitter.com/XhBaws8x5V — Sean Bennett (@tvseanb)

">February 10, 2017

U utorak se na kilometar i po dugom prelivniku brane, preko kog se prazni voda iz veštačkog jezera za vreme tzv. velikih voda (porasta nivoa vode u reci i jezeru) otvorio krater 80 metara dugačak, 50 metara širok i 10 metara dubok.

Unfortunately named #Orovilledam at risk of failure. Infrastructure spending low despite negative interest rates. https://t.co/Hz3fCUt4Za — Ian A Brown (@Ian_A_Brown)

">February 13, 2017 Inženjeri su zato već u četvrtak počeli da ispuštaju vodu iz akumulacijskog jezera uzvodno od brane, gde je primećeno da nedostaju ogromni komadi betona.

Nivo vode u petak bio je manje od dva metra od vrha brane, zbog jake kiša i snega. Kalifornijski guverner Džeri Braun je zbog poplava i pojave klizišta od Savezne službe za vanredne situacije zatražio proglašenje elementarne nepogode.

">February 11, 2017

Da podsetimo u utorak se na kilometar i po dugom prelivniku brane, preko kog se prazni voda iz veštačkog jezera za vreme otvorio krater 80 metara dugačak, 50 metara širok i 10 metara dubok, a pukotina je nastavila da se širi.

Inače brana kod grada Orovila koji ima oko 16.000 ljudi, visoka je 230 metara, a građena je od 1962. do 1968. godine i najviša je brana u SAD-u.

(RT)

BONUS VIDEO:

NAJVEĆE NUKLEARNE KATASTROFE





http://chats.viber.com/kurir