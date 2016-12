(VIDEO) NEZAPAMĆENE POPLAVE U MELBURNU: Voda nosi automobile, prodire u kuće!

Biro za meteorologiju izmerio je 18.4 milimetra u razdoblju od 10 minuta u pojedinim mestima, dok neki građani tvrde kako im je oluja počupala krovove, a voda nosi sve pred sobom, automobile

A heavy downpour in Melbourne has delayed flights and caused flash flooding. Read more: https://t.co/QVUzAjGLg7

">December 29, 2016

Najugroženija područja u Melburnu su Glen Iris, Port Filip i Murabin.

Trapped motorists rescued in Melbourne's flash floods while Sydney sweltered - Yahoo7 News https://t.co/5Ao3WggF2g

">December 29, 2016

Hitne službe iz te zemlje odgovorile su na više od 1200 poziva za pomoć zbog pustoši koju je izazvala poplava.

">December 29, 2016

Međutim, iako su letovi sa aerodroma u glavnom gradu Viktorije, jedne od šest australijskih država, otkazani radi bezbednosti, sada sve funkcioniše po rasporedu.

Despite warnings, this P-plate driver thought they would tackle flood waters under the York Street Bridge... #9News pic.twitter.com/L1S5tN84An