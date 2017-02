(VIDEO) DA VIDIŠ ŠTA JE RUKOVANJE: Ovako je prošao japanski premijer kad se rukovao s Trampom

Japanski premijer Šinzo Abe je u službenoj poseti SAD-u, a Donald Tramp pobrinuo se za topao i prijatan doček.

Prilikom tradicionalnog rukovanja i "čašice razgovora", novi američki predsednik se u najmanju ruku čudno rukovao sa japanskim premijerom. Tramp je zgrabio Abeovu ruku uz široki osmeh i privukao ga k sebi. Nisu se rukovali ravnomerno, nego je Tramp poklopio Abeovu ruku i potapšao je nekoliko puta, kao da se stariji gospodin rukuje sa mladićem.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj