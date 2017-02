(VIDEO) DESETORO NAJOPASNIJE DECE NA SVETU: Neka su imala samo 10, a već su bili ubice

Kit Ranudulik

Tinejdžer iz Čikaga je sa 19. rekao svojoj majci da želi da kupi pištolj da zaštiti svoju sestru od rođaka koji je maltretira. Majka odbija, a on nešto kasnije odvodi sestru u podrum i tu je ubija.

Džon Venebls i Robert Tompson

Obojica su 1993. bili desetogodišnjaci kada su jednog dvogodišnjaka odvojili od majke u tržnom centru. Dva dana kasnije njegovo unakaženo telo je pronađeno na šinama.

Džesmin Ričards

Ona (12) je razgovarala o ubistvu porodice sa svojim dečkom (23). 23 aprila 2006. ubila je svoje roditelje i brata i tvrdila da je to uradila u zombi stanju.

Braća Bever

Jula 2015. braća Robert (18) i Majkl (16) ne samo da su ubili članove porodice (oca, majku i troje dece) već su planirali i niz serijskih ubistava, kako bi postali slavni. Ubistvo je preživela smo jedna sestra.

">July 9, 2016

Devojka A

Prvog juna 2004. godine devojka A je ubila svoju školsku drugaricu u Japanu Satomi Mzitarai (12). Ubica je namamila devojčicu u praznu učionicu da bi se posle ubistva vratila na čas. Tvrdila je da je ubila zbog komenara o njenoj težini.

Erika de Nardo

Porodica de Nardo je živela u dobrom kraju u jednom italijanskom gradu. Imali su sina Đanluku (11) i Eriku (16) koji su se navodno dobro slagali. Ali Erika je imala problem sa drogom i mrzela je svoju porodicu. 21. februara 2001 zajedno sa svojim momkom ubila je svog brata i majku pošto su ih uboli preko 100 puta. Policija je prvo mislima da je u pitanju pljačka, ali su se oni hvalili ubistvom. Dobila je 16 godina zatvora.

Braća Tomson

Bračni par Tomson je 2001. godine rešio da ode na picu i troje male dece su ostavili u kući. Dvoje blizanaca su stavili svoju mlađu sestru u rernu i ona je tamo umrla zbog opekotina. Protiv dece nije podneta prijava ali su oni oduzeti roditeljima.

Džordan Braun

Živeo je sa ocem u Pensilvaniji, zajedno da maćehom i njene dve ćerke. Maćeha je bila u devetom mesecu trudnoće kada je upucana u glavu sačmarom. Džordan je tvrdio da je bio ljubomoran na svog nerođenog brata.

Kristijan Fernandez

U martu 2011. tada 12-togodišnji Kristijan Fernandez je ostao sa svojim dve godine mlađim bratom dok im majka nije bila tu. Brata je ubio a 2013. osuđen je za ubistvo sa predumišljajem jer se saznalo za njegovo teško detinjstvo.

