(VIDEO) DOMAR A ZARAĐUJE 217.000 DOLARA GODIŠNJE: Svi su bili u čudu, dok nisu otkrili njegovu tajnu

Naravno, takva suma odmah je podstakla sumnje u varanje ili pranje novca, ali uvidom u knjigovodstvene fascikle poreske vlasti su zaključile da je gospodin Liang Zao Zang - superčovek.

Naime, Zang je ovu neverovatnu cifru navukao zahvaljujući prekovremenim satima. Njegova osnovna godišnja zarada je 57.000 dolara plus 14.300 dolara koje dobije na račun putnih troškova i raznih beneficija. Ostatak je navukao na neverovatnom broju prekovremenih sati. U knjigama jasno piše da je domar odradio svih 365 dana u godini, a da je većinu tih dana radio prekovremeno. Najfascinantniji podatak je da je u junu 2015. godine majstor radio 17 sati dnevno i to 18 dana zaredom!

Robert Felner iz grupe Transparent Kalifornija kaže da je tako nešto nemoguće.

"Godinama se bavim ovim poslom i proučavam plate, ali ovako nešto nikada nisam video. Domar koji zarađuje 270.000 dolara godišnje? Pa to je ludnica, potpuno nemoguće. Da, video sam koliko je prekovremenih odradio, ali to mi se čini neverovatnim, pa on je superčovek", kaže Felner koji je odmah odgovore potražio kod šefova u BARTU-u.

A oni kažu da je Liangova plata realna!

"Kada pitamo ljude "ko želi da radi prekovremeno", baš niko ne diže ruku osim Zanga. Po mom mišljenju, on je zaslužio svaki dolar, odličan je radnik", rekao je direktor Roj Agilera.

Međutim, novinarska ekipa KTVU-a jednostavno nije mogla da poveruje u ovu priču i odlučili su da pregledaju snimke nadzornih kamera sa železničkih stanica. Ono što su videli je pomalo urnebesno - Zang je uistinu tamo po čitav dan, čisti, popravlja i pere, ali problem je što dva puta dnevno nestane u - ormanu. Zavuče se u neki ormar i tamo zna da ostane i po dva sata.

Uprkost tom otkriću, u BART-u brane svog vrednog radnika. Imaju objašnjenje i za vreme provedeno u ormanu.

"Pa on je domar! Ko zna šta radi tamo, možda ga čisti i popravlja. Pa šta i da ponekad odmori unutra, i on je čovek! Kako god, mi smo s njim prezadovoljni", rekao je Agilera.

(Jutarnji.hr)

http://chats.viber.com/kurir