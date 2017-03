(VIDEO) DŽABA IM MOĆ I SLAVA: Pet poznatih porodica koje je ojadilo PROKLETSTVO

Niz tragičnih događaja sa prevelikom je slučajnosti zapečatio njihovu sudbinu, kao da je netko stvarno bacio zlokobnu kletvu na njih, pa im nisu pomogli ni bogatstvo ni slava u postizanju sreće...

Prokletstvo Grimaldijevih

Ovo je prokletstvo sa kojim se može poistovetiti svako ko je bilo ili je još uvek "nesrećno ubačen". Nesrećan niz ljubavnih brodoloma aktuelnih članova vladajuće porodice Monaka može se pripisati činjenici da su dva njihova pretka navukli zlu kob nad njihove sudbine.

Prvi je bio Frančesco Grimaldi koji je i uspostavio dominaciju porodice nad gradom-državom nakon što su njegove pristalice zarobili tvrđavu sprečivši rivale da u nju uđu. To je uspeo tako da se preobukao u kaluđera i prevario čuvare da ga puste unutra. Još jedan predak, princ Rajner I bio je još gori, kad je oteo poznatu lepoticu i devicu pa je silovao.

Prema predanju, devojka je tada postala veštica pa ih proklela sa rečima "Ni jedan Grimaldi neće pronaći sreću u braku." Kletva se po mnogima obistinila kad je američka glumica i supruga princa Rajnera III, Grace Keli, poginula u saobraćajnoj nesreći. Nedugo nakon, njihovih troje dece našlo se u čitavom nizu skandala i nesreća.

Najstarija kći, princeza Karolina, razvela se od prvog supruga, u drugom braku je ostala udovica, a šuška se i o raspadu njenog trećeg braka. U isto vreme je njena mlađa sestra Stefani prošla čitav niz muškaraca u potrazi za srećom - svog telohranitelja, dresera slonova i cirkuskog akrobata, sa kojima je dobila troje dece vanbračne dece. Njihov je brat, princ Albert, za sada izbegao prokletstvo, ali plejbojeva prošlost ne miriše na bračni happy end.

Kenedijeve je prokleo rabin

Lista tragičnih događaja koji su pogodili ovu porodicu je poduža - 1941. Rozmari Kenedi koja je bila psihički bolesna primljena je u mentalnu instituciju nakon neuspele lobotomije, a 1944. Džozef Kennedy, najstariji sin porodice, umro je nakon što se njegov avion srušio iznad La Manša u Drugom svetskom ratu. Ketlin Kenedi Kevendiš umrla je u vazhuhoplovnog nesreći 1948.

Sin predsednika Kenedija i njegove žene Žaklin - Patrik, preminuo je kao nedonošče 1963., a sam je Džon Kenedi iste godine poginuo u atentatu. Senator i najmlađi sin Kenedijevih uspeo je da izbegne smrt u vazduhoplovnoj nesreći 1964., dok je brat Robert Kenedi poginuo u atentatu 1968. Već sledeće godine Edvard Kenedi umire u saobraćajnoj nesreći, a Robertov sin Dejvid 1984. umire od predoziranja drogom.

Drugi Robertov sin Majkl 1997. umire u nesreći na skijanju, a 1999. u vazduhoplovnoj nesreći umiru Džon F. Kenedi mlađi i njegova žena Kerolin Biset. Čini se kako kletva još nije gotova, a poslednja je 2012. pronađena mrtva otuđena supruga Roberta Kenedija, Meri Ričardson Kenedi, koja je izvršila samoubistvo. Postoji i teorija o tome da je cela obitelj ukleta jer kako je 2001. napisao Edvard Klajn u knjizi "Prokletstvo Kenedijevih" zaista se postavlja pitanje zašto je uvek neko iz te porodice čim bi stigao do cilja morao da plati najvišu cenu.

Postoji više teorija kako je kletva nastala. Prema jednoj, kletvu je na oca bivšeg američkog predsednika Džozefa Kenedija, koji je navodno bio beskrupulozan čovek i antisemitist, bacio jedan rabin. Prema drugoj, prokletstvo seže i dalje u istoriju i pripisuju ga Tomasu Ficdžeraldu, pradedi Džona Ficdžeralda Kenedija sa majčine strane koji je “uznemirio duhove” u Irskoj. Oni koji ne veruju u kletvu misle da je ona izmišljena kako bi se stalno držale tenzije u porodici koja je dala jednog predsednika Amerike, dva kandidata za predsednika i tri senatora.

Prokletstvo zmaja

Sablasno tajnovite okolnosti prerane smrti legende borilačkih veština Brusa Lija postale su nepresušan izvor za teorije zavere. U dodatak teoriji o zaveri kineske mafije koja ga je htela ubiti, popularna je i nadprirodna pretpostavka kako su Brus i njegov otac Lo Hoi Čuen bili žrtve prokletstva. Naime, navodno je Brusov otac zaslužan za to jer je razlutio grupu kineskih trgovaca koji su ga prokleli uz reči "svi će muškarci iz tvoje porodice umreti mladi".

Bilo to istina ili ne, Li i njegova supruga su shvatili tu kletvu zaozbiljno, a još su više bili uvjreni u celu mračnu priču nakon što je umro njihov prvorođeni sin, Brusov brat. Da bi umanjili učinak demonskih sila, oni su se Brusu obraćali sa ženskim imenom Sai Fon.

Nakon snimanja filma Dragon u kojem se Brus Li bori s fizičkom manifestacijom demona cela je priča dobila još više na popularnosti, a sami je film pušten tek dva meseca prije smrti legende. Je li i on sam postao žrtva tog prokletstva ili je to sve samo velika slučajnost, nikad nećemo saznati.

Prokletstvo Habsburgovaca

Jedna od najmoćnijih evropskih dinastija navodno je bila prokleta s kletvom koja je doslovno stigla od ptica. Konkretnije, bila je reč o gavranima. Prema legendi, sudbina im je bila zapečaćena nakon što su njihovi preci poklali sve gavrane koji su u velikom broju naselili njihov matični dvorac. Nakon toga, natprirodno moćni gavrani koje su zvali Turnfalken počeli su da se prikazuju kao najava ili pratnja smrti nekog člana porodica, uključujući i smrt Marije Antante u francuskoj revoluciji.

Još jedno prokletstvo koje je progonilo Habsburgovce poteklo je od obitelji Karolji i je bilo namenjeno Franju Josipu, vladaru Austro-ugarskog carstva. Ona ga je izrekla 18-godišnjaku nakon što je njen sin pogubljen kao učesnik neuspele ugarske pobune. Od tada je vladavinu Franje Josipa pratio niz tragedija. Iako je preževio pokušaj atentata, njegova supruga nije bila te sreće. Njegov je jedini sin počinio samoubistvo zajedno sa svojim ljubavnikom u lovačkoj kolibi. Osim toga, i drugu su članovi porodice bili ili ubijeni, povređeni ili su poludeli. Vrhunac prokletstva dogodio se sa smrću njegovog nećaka, nadvojvode Franca Ferdinanda koje je podstaklo početak Prvog svetskog rata.

Kletva bačena na vladajuću porodicu Nepala

Ceo je svet bio u šoku 2001. kad je nepalski princ Dipendra upucao i ubio svog oca, majku te sedam ostalih članova kraljevske porodice. Špekuliše se kako ga je na to podstaklo odbijanje porodice da oženi devojku u koju se zaljubio, nakon čega je princ danima samo pio. Nakon masakra, princ je zapao u komu, ali pre smrti je uspeo da se proglasi kraljem.

Njegov ujak Gjanedra je postao kralj i vladao niz godina u razdoblju obeleženom previranjima sukobima pre nego je monarhija konačno ukinuta u korist nastanka demokratske republike 2008. Neki sujeverni građani nisu bili iznenađeni tim ishodom, koji je navodno predviđen još pre 200 godina. Prema legendi, prvi nepalski kralj Printi Narajan Šah ponudio je jednog jogija sa imenom Goraknat skutom. On je odmah povratio pa je ponudio nazad kralju. Kralj je to uz gađenje odbio, sa čime je zaradio Goraknathov bes. On mu je rekao kako će vladavina njegovih potomaka završiti nakon desetog kolena. Kao što je prorečeno, to se i ostvarilo.

(Express.hr)

http://chats.viber.com/kurir