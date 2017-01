(VIDEO) IMALI SU BOGATSTVO OD 6 MILIJARDI DOLARA: A uspeli su sve da unište za nekoliko godina

Kornelius Vanderbilta je već sa 11 godina odustao od škole, a nekoliko godina kasnije je pozajmio 100 dolara od svoje majke da bi kupio brod kad je imao 15 godina. Godine 1829. je kupio svoj prvi parobrod i koristio ga je da bi desetak godina kasnije bio vlasnik čitave flote od 100 parobroda. Ostali brodari su ga zbog toga zvali Komodor (visoki čin u mornarici) i taj nadimak će ga pratiti do kraja njegovog života.

U to vreme je kroz njujoršku luku prolazilo tri četvrtine svih američkih trgovačkih pošiljki, a većina je na put kretala na Vanderbiltovim brodovima. Ali Komodor se tu nije zaustavio, nakon građanskog rata u SAD-u širio je poslovanje na železnice i to s ogromnim uspehom. Uspeo je čak da osigura i monopol na dolaske i odlaske vozova u Njujorku.

Dok je na poslovnom planu nizao uspehe, sa sinovima nije imao tako bajan odnos. Starijeg sina, Vilijama Henrija, često je nazivao vetropirom i laprdalom. Upravo Vilijam je nasledio većinu bogatstva porodice nakon što je Kornelius umro 1877. godine. U današnjim iznosima, nasledio je nešto manje od 3 milijarde dolara.

Svojim ćerkama Kornelius je ostavio oko milion dolara, što su i dalje basnoslovni iznosi. Porodica je pokušavala da poništi Komodorov testament, ali nakon više od godinu i po dana suđenja, Viliam Henri je dobio većinu ostavljenog novca. U roku od samo devet godina nakon očeve smrti, uspeo je da udvostruči očevu zaostavštinu.

Njegovom smrću, počeo je i pad porodice Vanderbilt. Tako su 1899. godine njegovi sinovi dobili bogatstvo procenjeno na više od šest milijardi dolara u današnjem novcu. Viliam Kisam Vanderbilt oženio je Alvu Erskin Smit koja je bila više zainteresovana za organizovanje zabava, pa je 1883. organizovala bal koji je zacementirao Vanderbiltove kao pripadnike najviše društvene klase. Svaka gošća je, naime, otišla sa zabave bogatija za skupocenu Tifani ogrlicu.

Umesto da se bave poslovnim širenjem po američkom zapadu, Vanderbiltovi su se bavili zabavama i gradnjom luksuznih kuća. Porodica je uspela da kupi ili izgradi čak deset luksuznih vila na slavnoj Petoj aveniji u Njujorku. Džordž Vašington Vanderbilt II spiskao je većinu svog nasledstva kako bi izgradio imanje u Severnoj Karolini.

Do dvadesetih godina prošlog veka, nova poreska politika dostigla je i Vanderbiltove. Jedno luksuzno imanje u Njujorku je potpuno srušeno, a brojne druge nekretnine su morali da prodavju tokom Velike depresije. Samo jedna nekretnina u Njujorku je ostala u njihovom vlasništvu.

Porodično bogatstvo deljeno je između sve više i više naslednika, a i prevoznička industrija se promenila. Reporter CNN-a Anderson Kuper je daleki rođak bogataša Vanderbilta, ali on kaže da njega nije dočekalo to bogatstvo. "Mama mi je odmah rekla da nema tajnog računa ili skrivenog testamenta koji će me čekati", rekao je Kuper u razgovoru s Hauardom Sternom.

(Express.hr)

http://chats.viber.com/kurir