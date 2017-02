(VIDEO) OVAKO IRAČANKE SLAVE OSLOBAĐANJE OD DŽIHADISTA: Evo šta su prvo uradile od sreće!

Žena je bukvalno vrištala od sreće dok je skidala burku, a sve to sa osmehom gledaju druge žene i deca.Kada je skinula burku i bacila je na zemlju, druga žena ju je podigla i zapalila.

Na videu se vidi i kako žene iz oslobođenog sela puše cigarete dok muškarci igraju u pozadini. Nije poznato o kom selu je reč.

Video je snimljen u nedelji u kojoj su iračke snage uz vazdušnu podršku napale vazdušnu bazu u Mosulu u utorak, i napravile ključni korak u ofanzivi protiv džihadista.

Women liberated from #ISIS controlled areas take off their veils and burn them in defiance. pic.twitter.com/lzLfZb0Wou