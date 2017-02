(VIDEO) ISPOVEST IZBEGLICE IZ DONJECKA: Rođeni u ratu, a ni penziju ne možemo da provedemo u miru

Međutim, zbog novih sukoba u Donjecku nesrećni par morala je da napusti svoj dom. Novinar RT Murad Gazdiev objavio je na svom Tviteru ispovest nesrećne žene.



"Rođeni smo tokom rata. Ja sam rođena 1941. a on 1939. godine. Počeli smo naše živote u ratu. Sećam se kako je izgledalo biti gladan... a sada umiremo u ratu. Mislili smo da ćemo živeti penzionerske dane dobro, ali pogledajte kako se sve preokrenulo", ispričala je nesrećna žena.

#Donetsk: vulnerable civilians - pensioners, disabled - being evac'd from areas targeted by Ukrainian artillery.



Also met a WW2-born couple pic.twitter.com/BCzy6eK2jI