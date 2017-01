(VIDEO) JASNA PORUKA KINI: Amerikanci šalju najskuplji borbeni avion na Pacifik

Analitičari smatraju da je prisustvo te letelice signal Severnoj Koreji i Kini.

Prvi od 16 takvih aviona Marinskog korpusa američke vojske poslat je ove nedelje iz Arizone u Japan radi prvog prekomorskog raspoređivanja ovih nevidljivih letelica, navodi Si-En-En. Avioni će biti smešteni u vazduhoplovnoj bazi američkog Marinskog korupusa Ivakuni, nedaleko od Hirošime, na glavnom japanskom ostrvu Honšu.

Slanje ovih aviona, vrednih 104 miliona dolara, pokazuje da je Vašington "posvećen odbrani Japana najmodernijom opremom koju SAD poseduju", rekla je za Si-En-En predstavnica ekspeditivnih snaga američkog Marinskog korpusa u Japanu Kerolajn Fut.

"To će biti kamen-temeljac zajedničkih snaga sa više zadataka koje poseduju unapređenu fleksibilnost u obavljanju zadataka i efikasnost bez presedana za borbu i uništavanje i vazdušnih i kopnenih pretnji", istakla je Futova.

The F-35 Joint Strike Fighter is on its way to Japan to be "the cornerstone" of US defense in the Pacific https://t.co/klHfcoyviF