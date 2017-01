(VIDEO) KAMERA SNIMILA NAPAD U ovom trenutku Deda Mraz je ubio 39 ljudi u Istanbulu

">January 1, 2017

"Potraga za teroristom je i dalje u toku. Policija je pokrenula neophodne operacije. Nadama se da će (napadač) uskoro biti uhvaćen", rekao je Sojlu, prenosi AFP.

Foto: Reuters

Sojlu je kazao da je "ovo bio masakr, istinski nehumano divljaštvo" i da se veruje da je napadač pobegao iz noćnog kluba u drugoj odeć, kao i da je napad izvršio sam.

"Samo je 21 telo do sada identifikovano", rekao je on i dodao da je među ubijenima petoro turskih državljana, kao i da je 69 ranjenih prebačeno u bolnice. Ministar zdravlja Turske Redžep Akdag dodao je da je "četvoro ranjenih u veoma ozbiljnom stanju".

Guverner Istanbula Vasip Šahin izjavio je da se radi o aktu terorizma.

Klub "Reina", gde je izvršen napad, nalazi se u četvrti Ortakoj, u distriktu Bešiktaš, javile su turske TV stanice i prikazale snimke na kojima se oko kluba vide policijske snage i ambulantna vozila. U trenutku napada, po različitim procenama, tu se nalazilo se između 500 i 700 ljudi. Neki su se, kada je otvorena vatra, u panici bacili u vode Bosfora.

