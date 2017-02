(VIDEO) KONAČNO OTKRIVENO ČIME JE UBIJEN KIMOV BRAT: Korišćeno je OVO oružje za MASOVNO UNIŠTENJE

VX je izuzetno otovna supstanca i klasifikovana je kao oružje za masovno uništenje od strane UN-a.

Brisevi su uzeti iz oka i lica ubijenog, rekao je malezijski inspektor Khalid Abu Bakra.

Malaysian authorities say Kim was killed w/ VX Nerve Agent. Considered a weapon of mass destruction by UN. 10 mg through skin contact fatal. pic.twitter.com/E8MDUSYwRE