(VIDEO) MAJKA-MONSTRUM: Silovala sinčića (4) i sve prenosila uživo na intenetu

Majka je otpužena za silovanje četvorogodišnjeg sina, nakon što je gnusan zločin prenosila uživo onlajn.

Kirksi, koja inače živi u Sinsinatiju (Ohajo) prijavljena je policiji nakon što je neko u Teksasu, udaljenom više od 1.000 kilometara video zlostavljanje na internetu.

India Kirksey: How I videotaped myself raping my 4 year old son on periscope https://t.co/Kc9R1EOKmL #parenting #mental health #child abuse