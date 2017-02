(VIDEO) MAROKANKA BILA TRUDNA 46 GODINA: Kad su je porodili lekari ostali u šoku!

Osetila je bolove i počela je da se porađa u malom selu nadomak Kazablanke. Porođaj je trajao 48 sati, ali se beba nije rodila.

Ona je prebačena u bolnicu gde je trebalo da se konačno porodi pod nadzorom stručnjaka. Međutim, kada je videla kako je jedna mlada devojka u mukama umrla tokom operacije, Zahra je u panici pobegla iz bolnice.Iako je trpela jezive bolove danima, Zehra se nije vratila u bolnicu.

Jednog dana bolovi su naprasno prestali i Zehra je, verujući u marokanski mit “uspavane bebe”, koji znači da beba spava u utrobi majke kako bi zaštitila njenu čast, jednostavno zaboravila na trudnoću.

Prošle su od tada decenije. Zahra je u međuvremenu usvojila troje dece i postala baka. Kada je napunila 75 godina, neprekidno je imala jake bolove, za koje lekari nisu imali objašnjenje. Doktor Taibi Kvazani je verovao je da je Zahrin stomak natečen zbog tumora na jajnicima i poslao je na snimanje.

Doctors Realize Woman’s 46-Year-Old Tumor Is Really Her Unborn ‘Stone Baby’: In 1955, Zahra Aboutalib went in... https://t.co/PrtgVBAkaW