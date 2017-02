(VIDEO) MONSTRUOZNO: Nesrećna žena UMIRE od bolova dok je bičuju štapom, publika snima i navija

Na snimku se vidi maskirani muškarac, pripadnik takozvane verske policije u Indoneziji, kako štapom šiba ženu.

Ovaj jeziv događaj se odigrava pred mnogobrojnom publikom koja navija za batine.

This is isn't #SaudiArabia or #Iran. It's #Indonesia's Sharia-ruled #Aceh province. Lashing as public entertainment pic.twitter.com/JzqpweyCYb